Isključujete uređaje iz struje? Ovo su tri koja nikada ne biste smjeli

Isključujete li uređaje iz struje?

Iako mnogi električni uređaji nastavljaju trošiti struju čak i kada ih isključimo daljinskim ili tipkom za gašenje, nisu svi uređaji pogodni za potpuno fizičko isključivanje iz utičnice.

Takozvano “fantomsko punjenje” prisutno je kod televizora, monitora, WiFi rutera i drugih kućnih aparata – ono nastaje kada uređaj i dalje troši malu količinu električne energije, iako je tehnički isključen. Crvene LED lampice su često signal da struja i dalje protiče.

Međutim, nisu svi uređaji dizajnirani da podnesu potpuno isključivanje iz struje tj. električne mreže. U nekim slučajevima to može uzrokovati oštećenja, smetnje u radu ili nepotrebne troškove zbog dodatnih procesa pokretanja.

Posebno je važno kako isključujete uređaj uvijek prvo dugme, pa tek onda kabal iz utičnice.

Tri uređaja koja ne biste smjeli isključiti iz struje

Postoje tri uređaja koja nikada ne biste trebali isključivati direktno iz utičnice, osim ako ne želite riskirati smetnje u radu ili čak njihovo oštećenje.

Štampači, posebno inkjet modeli, zahtijevaju da se isključe preko vlastite tipke za napajanje. Ako ih iskopčate direktno iz struje, uređaj gubi podatke o prethodnom stanju.

Prilikom sljedećeg uključivanja, ponaša se kao da duže vrijeme nije korišten automatski čisti glavu za štampanje i time troši znatne količine mastila. Ovo ne samo da stvara dodatne troškove, već i smanjuje životni vijek uređaja.

WiFi ruter možda izgleda kao bezopasan kandidat za isključivanje, posebno tokom noći, ali u mnogim domaćinstvima povezan je s nizom drugih uređaja od pametnih kućnih sistema do fiksnih telefona.

Isključivanje rutera može izazvati prekid u radu tih uređaja, a ponovno uspostavljanje veze zna biti sporo i nestabilno, pogotovo ako koristite automatske IP konfiguracije ili imate slab signal.

Konačno, tu su i moderni OLED televizori, čiji sofisticirani ekran zahtijeva poseban tretman. Nakon isključivanja, ti televizori u pozadini rade automatsko ažuriranje piksela kako bi očuvali kvalitet slike.

Ako ih iskopčate iz utičnice prije nego što završe taj proces, riskirate dugoročna oštećenja ekrana i gubitak prikazne kvalitete.

U vremenu kada težimo energetskoj efikasnosti, važno je znati da ponekad – previše štednje može koštati više. Isključujte uređaje pametno, ali i pažljivo.