Ovi kućanski aparati troše struju čak i kada miruju: Vrijeme je da ih isključite iz utičnice

Velika povećanja računa za režije često nas natjeraju da razmišljamo o promjeni svakodnevnih navika, ali razliku je moguće napraviti i tako što ćemo obratiti pažnju na kućanske uređaje koji potajno troše mnogo električne energije. Stručnjaci upozoravaju da pojedini aparati u domaćinstvu, iako na prvi pogled djeluju bezazleno, mogu značajno utjecati na mjesečne troškove.

Kako navodi magazin Real Simple, među najvećim potrošačima električne energije u svakom domu nalazi se sistem grijanja i hlađenja. Postoji više načina da se potrošnja smanji, ali se često zanemaruje sam termostat. Ako je postavljen blizu izvora toplote ili prozora kroz koji ulazi hladan zrak, može davati pogrešna očitanja temperature. To dovodi do toga da sistem radi duže nego što je potrebno, čime se povećava potrošnja struje. Jedno od rješenja je ugradnja pametnog, programabilnog termostata koji pokreće grijanje ili hlađenje samo kada je to zaista potrebno.

Stariji frižideri također mogu biti ozbiljan izvor nepotrebne potrošnje. Procjenjuje se da stari modeli mogu trošiti i do 1000 kilovat-sati godišnje, što može značiti oko 150 eura dodatnih troškova na računima za električnu energiju. Osim toga, stariji frižideri često imaju slabiju izolaciju i zastarjele kompresore, zbog čega rade manje efikasno. Ako u garaži ili podrumu imate dodatni frižider, vrijedi izračunati kolika bi bila ušteda zamjenom starog uređaja novim, energetski efikasnijim modelom.

Poseban problem predstavlja takozvana „fantomska energija“, odnosno potrošnja uređaja koji su isključeni, ali su i dalje priključeni na struju. Televizori, igraće konzole, punjači za telefone i računare, kablovski prijemnici i uređaji za streaming često troše energiju zbog daljinskih upravljača, LED displeja ili adaptera. Ni kuhinjski i kupaonski aparati nisu izuzetak. Mikrovalne pećnice, aparati za kafu, sušila za kosu i figari mogu trošiti struju i kada se ne koriste. Kako bi se smanjila potrošnja, preporučuje se korištenje produžnih kablova s prekidačem ili ručno isključivanje uređaja kada nisu u upotrebi.

Zapušeni ili prljavi zračni filteri u sistemu grijanja i hlađenja dodatno povećavaju troškove. Kada su filteri začepljeni, sistem mora raditi jače kako bi potisnuo zrak, što dovodi do veće potrošnje energije. Redovna provjera i zamjena filtera može smanjiti troškove između 10 i 20 posto.

Ako u domaćinstvu koristite bojler, važno je obratiti pažnju i na temperaturu vode. Previsoko podešena temperatura znači veću potrošnju električne energije. Stručnjaci preporučuju da se temperatura podesi na oko 48 stepeni Celzijusa, čime se može ostvariti ušteda, ali i smanjiti rizik od opekotina.

Male promjene u načinu korištenja uređaja i redovno održavanje mogu imati značajan utjecaj na ukupne troškove električne energije, bez velikih odricanja u svakodnevnom životu.