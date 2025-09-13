Popularna funkcija ChatGPT-ja sada besplatno dostupna svim korisnicima

RTV SLON
Ilustracija

ChatGPT je svim korisnicima, uključujući i one bez pretplate, omogućio pristup jednoj od svojih najkorisnijih opcija – Projektima. Ova funkcija, koja je ranije bila dostupna samo pretplatnicima, sada omogućava organizaciju i dijeljenje razgovora kroz posebne mape, što značajno olakšava praćenje i pronalaženje konverzacija.

Projekti su trenutno dostupni u web verziji i u Android aplikaciji, dok se na iOS uređajima očekuju u narednim danima. Osim bolje organizacije, nova funkcija donosi i povećane mogućnosti prijenosa datoteka: besplatni korisnici mogu dodavati do 5 datoteka, vlasnici Plus računa do 25, a Pro, Business i Enterprise korisnici do 40 datoteka.

Korisnici također mogu prilagoditi izgled svojih projekata biranjem boja i ikona, dok nove kontrole memorije sprečavaju preklapanje informacija između različitih projekata.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Eurobasket: Turska deklasirala Grčku i zakazala finale protiv Njemačke

Vijesti

ZEPS 2025 donosi Dječiji dan: Biznis kroz igru za najmlađe

Istaknuto

Saobraćaj otežan: Mokri kolovozi i odroni širom BiH

Istaknuto

Vremenska prognoza: U Tuzli danas vedro i toplo vrijeme

Istaknuto

Tuzla servis: Dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]