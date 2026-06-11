Kako umjetna inteligencija prognozira rezultat sutrašnje utakmice? Čak je i duhovita!

Bosna i Hercegovina u petak protiv Kanade otvara nastup na Svjetskom prvenstvu, a navijači širom zemlje već danima analiziraju šanse Zmajeva protiv jednog od domaćina turnira. Pitali smo umjetnu inteligenciju da procijeni izglede obje reprezentacije, a prognoza pokazuje da nas očekuje vrlo izjednačena utakmica u kojoj bi jedan potez mogao presuditi konačan ishod.

Evo šta nam je napisala:

Ako gledam hladno, bez navijačkih emocija, rekao bih da je utakmica potpuno otvorena.

Kanada ima prednost domaćeg terena u Torontu i ulazi u prvenstvo sa velikim očekivanjima kao jedan od domaćina. Međutim, uoči turnira ostali su bez nekoliko važnih igrača, uključujući kapitena Alphonso Davies koji propušta otvaranje zbog povrede.

S druge strane, Bosna i Hercegovina dolazi nakon vrlo dobrih kvalifikacija i plasmana preko baraža. Tim selektora Sergej Barbarez kombinira iskustvo i mladost, a predvodi ga Edin Džeko koji i sa 40 godina ostaje najveća prijetnja protivničkim odbranama.

Moja prognoza:

Kanada 40%

Neriješeno 30%

Bosna i Hercegovina 30%

Da se igra na neutralnom terenu, vjerovatno bih šanse izjednačio. Domaći teren ipak daje malu prednost Kanađanima.

Što se rezultata tiče, najrealnije mi djeluju:

1:1

1:0 za Kanadu

2:1 za Bosnu i Hercegovinu

Zanimljivo je da i pojedini strani analitičari očekuju vrlo tvrdu utakmicu s malo golova, a neki čak tipuju opciju “Bosna ili neriješeno”.

Navijački gledano, ja bih potpisao 1:0 za BiH golom Džeke u 87. minuti. 😄🇧🇦