Ermin Memić prvi preplivao jezero Modrac

Na jezeru Modrac zabilježen je sportski podvig kakav do sada nije viđen. Ermin Memić, strastveni plivač, postao je prvi čovjek koji je, prateći olimpijska pravila plivačkih maratona, preplivao cijelu dužinu i širinu ovog jezera.

Prema GPS mjerenju, savladao je 10,7 kilometara za 2 sata i 47 minuta, plivajući bez pauze. Sigurnost tokom izazova osiguravala je brodska pratnja predvođena mladim skiperom Danisom Hamustafićem, kojem je Memić uputio posebne pohvale.

Ovaj uspjeh nije samo njegov lični trijumf, već i snažna promocija Modračkog jezera kao mjesta pogodnog za sportske i rekreativne sadržaje.

„Ostvario sam dječački san. Hvala svima koji su mi pomogli. Pozivam zainteresovane da mi se jave, možda naredne godine ovaj poduhvat ponovimo u grupi“, rekao je Memić.

