Roman “Rogovi u vreći” autorice Ivone Grgić naša je preporuka za čitanje tokom godišnjeg odmora, bilo da ste na plaži ili u dnevnom boravku. To je zbirka priča koja istražuje svakodnevni život u malim sredinama, a kada počnete čitati, ovo ćete štivo teško ispustiti iz ruku. Kroz humoristički i nostalgičan pristup, autorica prikazuje likove i situacije koje odražavaju ljudsku prirodu, njihove mane, patnje, smrt i tajne. Knjiga je napisana dijalektom, što dodatno doprinosi autentičnosti i atmosferi priča.

Kroz likove i njihove svakodnevne situacije, autorica istražuje teme poput ljubavi, obitelji, prijateljstva, tradicije i međuljudskih odnosa. Iako se radnja često temelji na stvarnim iskustvima i uspomenama, autorica uspijeva stvoriti univerzalne priče koje odražavaju ljudsku prirodu i svakodnevne izazove.

Knjiga je namijenjena svim generacijama i pruža čitateljima priliku da se prisjete vlastitih iskustava i uspomena. Iako se bavi ozbiljnim temama, stil pisanja je lagan i duhovit, što omogućava čitateljima da se poistovjete s likovima i situacijama.

Utisci čitateljice: Smijeh i suze u svakoj priči

Autorica Ivona Grgić aktivno komunicira sa svojim čitateljima putem društvenih mreža. Na svojoj Facebook stranici Pišem, dišem, mirišem.. redovno dijeli informacije o knjigama, promocijama i događanjima vezanim uz svoje književno stvaralaštvo, ali i utiske onih koji su pročitali Rogove u vreći.

Sad vam ostavljam utiske koje je napisala jedna divna žena Vildana Alić nakon što je pročitala Rogove.

“Uvijek sam voljela pisanu riječ, a knjige su moja cjeloživotna ljubav. Najviše uzimam u posljednje vrijeme knjige domaćih autora koje na ovaj simboličan način ujedno i podržavam. Posljednja knjiga koju sam pročitala je roman Rogovi u vreći autorice Ivone Grgić. Ivonine priče čitam na društvenim mrežama duži vremenski period pa sam shodno tome poželjela i njenu knjigu.

„Radnja knjige je smještena u malom selu gdje je oduvijek bilo teško biti žena. Ma šta da uradite neko vas dočeka na rogove. Ako ustanete i izborite se za sebe, ne valja, ako šutite ne valja. Pored teških, ženskih, životnih priča skoncentrisanih oko Petrovice, Markovice i Ilince odvija se život Drage Jurkovića, nemoralne i beskrupulozne osobe kojoj ništa nije sveto, pa ni njegova rođena djeca. Koliko god Jurković dominira svojom pokvarenošću ujedno se toliko svojim dosjetkama uvuče pod kožu čitaoca i izmami salve smijeha.

Mnogo mi se dopalo što nikad ne možeš predvidjeti šta će donijeti nastavak, jer su obrati toliko živopisni i jedva se čeka naredna porcija i suza i smijeha. Posebno mi se svidjelo što autorica rabi dijaloge za pričanje priča i kroz te dijaloge predstavi sve čitaocu bitno bez ijednog suvišnog opisa. Autorica savršeno riječima hodi između tragičnosti i komičnosti života.”

Za dodatne informacije o knjizi, možete zapratiti stranucu Pišem, dišem, mirišem ili kontaktirati lično autoricu Ivonu Grgić.