Da li Draško Stanivuković odbrava oslikani mural Ratka Mladića?
Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke na postavljeno pitanje novinarke o oslikanom muralu Ratka Mladića u naselju Mejdan, odgovorio je kratko i jasno, što se moglo protumačiti kao potvrda podrške ovakvim djelima.

“Nećemo uklanjati! Dalje..” – rekao je Stanivuković, kada ga je novinarka pitala da li će mural biti uklonjen, zbog kojeg su povratnici uputili pismo nadležnim institucijama.

Predsjednik udruženja povratnika Banje Luke, Kemal Gunić, kaže da su ga o naslikanom muralu informisali povratnici prije nekoliko dana i da će uputiti dopis nadležnim institucijama. “Dođu nama povratnici u kancelariju i prijave to, jer ih vrijeđa, uznemirava, a ne smiju oni sami policiji, plaše se“, kaže Gunić.

S druge strane, gradonačelnik ovog grada na društvenim mrežama dijeli svoju izjavu u kojoj jasno kaže “NEČEMO UKLANJATI”.

