Dom zdravlja Tuzla povlači odluku o naplati 10 KM za printanje nalaza

Jasmina Ibrahimović
Tuzla servis, Ambulanta, Dom zdravlja, hitna, medicina, Servisne informacije, Servis info

Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla povući će odluku kojom se pacijentima naplaćivalo 10 KM za printanje nalaza, nakon brojnih reakcija javnosti i provjere zakonske osnovanosti. Ovu informaciju potvrdilo je Ministarstvo zdravstva TK, nakon razgovora s menadžmentom ustanove.

Zašto penzioneri sa srazmjernim penzijama nisu dobili pomoć i šta slijedi?

Odluka, koju je 18. augusta potpisao direktor Samir Mačković, predviđala je da se printanje nalaza osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK naplaćuje 10 KM, uz obrazloženje da se temelji na statutu ustanove i aktima Zavoda. Međutim, iz Zavoda su za Federalnu televiziju naglasili da za takvu praksu ne postoji zakonski osnov, podsjećajući da osigurana lica već imaju pravo na uvid u dokumentaciju putem portala e-Pacijent.

Nakon dostavljenog mišljenja Zavoda i pritiska javnosti, Dom zdravlja Tuzla obavijestio je Ministarstvo da će odluka biti stavljena van snage.

pročitajte i ovo

Vijesti

Da li Draško Stanivuković odbrava oslikani mural Ratka Mladića?

Vijesti

Danas posebna sjednica NSRS o Dodiku i Viškoviću

Vijesti

Određena mjera pritvora za tri osobe iz Lukavca

Istaknuto

Konzorcijum Logistika BiH: Forto izbjegava dijalog, problemi prevoznika ostaju neriješeni

Istaknuto

Bez sankcija i pitanja o porijeklu: Građani RS mogu legalizovati vatreno oružje

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]