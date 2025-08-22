Dom zdravlja Tuzla povlači odluku o naplati 10 KM za printanje nalaza

Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla povući će odluku kojom se pacijentima naplaćivalo 10 KM za printanje nalaza, nakon brojnih reakcija javnosti i provjere zakonske osnovanosti. Ovu informaciju potvrdilo je Ministarstvo zdravstva TK, nakon razgovora s menadžmentom ustanove.

Odluka, koju je 18. augusta potpisao direktor Samir Mačković, predviđala je da se printanje nalaza osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK naplaćuje 10 KM, uz obrazloženje da se temelji na statutu ustanove i aktima Zavoda. Međutim, iz Zavoda su za Federalnu televiziju naglasili da za takvu praksu ne postoji zakonski osnov, podsjećajući da osigurana lica već imaju pravo na uvid u dokumentaciju putem portala e-Pacijent.

Nakon dostavljenog mišljenja Zavoda i pritiska javnosti, Dom zdravlja Tuzla obavijestio je Ministarstvo da će odluka biti stavljena van snage.