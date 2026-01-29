Dom zdravlja Tuzla dobio 200.000 KM iz budžeta FBiH za unapređenje zdravstvenih usluga

U Sarajevu su potpisani ugovori s predstavnicima javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojima je dodijeljeno ukupno 1.800.000 KM iz Proračuna Federacije BiH.

Sredstva su osigurana Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu u okviru transfera „Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima – transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH“, a namijenjena su za nabavu medicinske i prateće opreme, te rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata javnih zdravstvenih ustanova.

Ugovore je potpisao federalni ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac s predstavnicima zdravstvenih ustanova koje su ostvarile pravo na sredstva po provedenom javnom pozivu Federalnog ministarstva zdravstva.

„Ovim sredstvima pružamo konkretnu potporu zdravstvenim ustanovama, kako bismo poboljšali uvjete rada i osigurali kvalitetnije i dostupnije zdravstvene usluge za građane Federacije Bosne i Hercegovine“, izjavio je federalni ministar zdravstva dr. Nediljko Rimac.

Sredstva su dobile sljedeće ustanove:

– Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla – 200.000.00 KM

– Dom zdravlja Konjic – 187.893,00 KM

– Zavod za javno zdravstvo BPK – 25.000,00 KM

– Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar – 197.885,00 KM

– Dom zdravlja Kakanj – 46.884,00 KM

– Kantonalna bolnica Livno – 187.561,00 KM

– Kantonalna bolnica Orašje – 166.481,00 KM

– Bolnica Travnik – 179.817,00 KM

– Dom zdravlja Travnik – 51.799,00 KM

– Dom zdravlja Jablanica – 112.498,00 KM

– Dom zdravlja Tomislavgrad – 89.625,00 KM

– Dom zdravlja Busovača – 48.617,00 KM

– Dom zdravlja Rama – 61.350,00 KM

– Opća bolnica Konjic – 111.233,00 KM

– Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” Goražde – 133.357,00 KM.

Dodjela sredstava ima za cilj unapređenje uvjeta rada i osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvenih usluga, uz jačanje kapaciteta zdravstvenog sustava i ujednačavanje prava osiguranika na području Federacije Bosne i Hercegovine.