Lidl stiže u još jedan grad u BiH

Njemački trgovački lanac Lidl nastavlja snažno širiti svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini i očigledno je da se tempo priprema ubrzava iz mjeseca u mjesec.

Kompanija istovremeno gradi objekte, širi mrežu zemljišta, ali i pojačava potragu za rukovodećim kadrom – što je jasan signal da njihov ulazak na bh. tržište ulazi u završnu fazu, prenosi BiznisInfo.ba.

Tešanj – novi grad na Lidlovoj mapi

Iako se Tešanj do sada nije spominjao u nizu gradova u koje Lidl dolazi, situacija se promijenila. U nedavno objavljenom oglasu, kompanija traži zamjenika voditelja prodavnice upravo i za ovaj grad, čime je zvanično potvrđeno da njemački gigant planira otvaranje objekta i u industrijski najrazvijenijem gradu BiH.

Tešanj se već godinama ubraja među najstabilnije i najbrže rastuće poslovne zajednice u državi, a skorim dolaskom autoputa njegov značaj dodatno jača. Ulazak Lidla u ovakvu sredinu očekivano izaziva veliko interesovanje lokalnih poslovnih krugova.

Osim Tešnja, u novom oglasu se pojavilo još jedno novo ime – Čapljina, čime se lista gradova koje Lidl pokriva iz sedmice u sedmicu širi.

Ostali gradovi obuhvaćeni konkursom su oni za koje je već poznato da Lidl gradi objekte ili da je priprema pri kraju: Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Livno, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Gračanica, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Doboj, Zenica, Brčko, Modriča, Laktaši, Travnik i Sarajevo. Pored toga, Lidl dolazi i u: Kiseljak, Čitluk, Živinice, Prnjavor…

Iz svega je jasno da mreža njemačkog lanca u BiH neće biti ograničena na nekoliko većih centara, već će obuhvatiti gotovo sve ključne ekonomske i saobraćajne tačke u državi.

Centralni logistički centar od 100 miliona eura

U Lepenici se privodi kraju gradnja velikog centralnog distributivnog centra, investicije vrijedne oko 100 miliona eura. Ovaj objekat biće srce Lidlovog poslovanja u Bosni i Hercegovini i neophodna infrastruktura za otvaranje velikog broja prodavnica.

Kada se očekuje otvaranje?

Prema trenutnim procjenama, prve Lidlove prodavnice u BiH mogle bi biti otvorene krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

