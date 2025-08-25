Lidl nastavlja širenje u BiH, u toku gradnja novih marketa i distributivnog centra

Njemački trgovački lanac Lidl ubrzano širi svoju mrežu u Bosni i Hercegovini. Tokom augusta započeta je gradnja najmanje tri nova maloprodajna objekta – u centru Kiseljaka, na južnom ulazu u Zenicu te u centru Kaknja.

Kompanija je do sada završila nekoliko prodajnih objekata, među kojima su dva u Sarajevu, te po jedan u Mostaru, Gračanici i Bijeljini. Paralelno se gradi ili priprema izgradnja većeg broja marketa širom zemlje.

Prema zvaničnim informacijama, Lidl već ima aktivna gradilišta u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Livnu, Bihaću, Gradišci i Modriči. Kupovinom zemljišta u Zvorniku i Trebinju osigurana je i naredna faza širenja, a u planu je gradnja novih objekata u Laktašima, Prnjavoru, Doboju i Živinicama.

Očekuje se da Lidl u doglednom periodu otvori prodavnice i u drugim većim gradovima BiH, iako tačne lokacije još nisu zvanično saopštene.

Pored širenja maloprodajne mreže, u završnoj fazi je i izgradnja distributivnog centra u Lepenici kod Sarajeva, vrijednog oko 100 miliona eura, koji će biti ključna podrška budućem poslovanju ovog lanca u Bosni i Hercegovini.