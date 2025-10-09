BiH večeras protiv Kipra: Barbarez vjeruje u petu pobjedu

Selma Jatić
BiH večeras protiv Kipra: Barbarez vjeruje u petu pobjedu
BiH večeras protiv Kipra: Barbarez vjeruje u petu pobjedu

Nogometna reprezentacija BiH večeras će u Larnaki odigrati šestu utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, protiv selekcije Kipra.

Nakon pet odigranih mečeva Zmajevi zauzimaju prvo mjesto u H-grupi sa 12 bodova, koliko ima i Austrija, ali s utakmicom manje. Pobjeda u večerašnjem duelu bila bi korak bliže plasmanu na svjetsku smotru najboljih selekcija.

Selektor Sergej Barbarez ističe da ekipa u Kipar stiže spremna i odlučna da popravi igru u odnosu na prvi meč, koji je BiH u martu dobila sa 2:1.

„Imali smo dosta problema s Kiprom u prvom meču, ali smo analizirali sve detalje. Mislim da smo sada dvije stepenice bolja ekipa. Oktobar je ključni momenat kvalifikacija, a mi smo spremni da nametnemo svoj sistem igre“, izjavio je Barbarez.

Reprezentativac Ivan Šunjić, koji nastupa za kiparski Pafos, očekuje zahtjevan meč.

„Vidjeli smo u Zenici koliko je teško igrati protiv njih. Dobro poznajem njihov mentalitet, biće to naporna utakmica, ali vjerujem da smo spremni“, kazao je Šunjić, naglasivši da će ključ biti borbenost i disciplina.

Susret se igra večeras od 20:45 sati na AEK Areni u Larnaki, a sudit će Belgijanac Lawrence Visser. U istom terminu sastaju se Austrija i San Marino.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Donesena presuda: Zatvor za vozača koji je pijan usmrtio pješaka kod Lukavca

Vijesti

Tuzla domaćin 2. Dana meda i ruralnog stvaralaštva TK

BiH

Povećan broj oboljelih od korona virusa u Federaciji BiH

Vijesti

Podignuta optužnica protiv dvoje Brčaka zbog zlostavljanja i iskorištavanja djece

Sport

Tuzlanke gostuju u Bosanskoj Krupi u 4. kolu i za U-13 selekciju

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]