Isplata dječijeg dodatka u FBiH: Osigurano skoro 20 miliona KM

Aprilski dječiji dodatak u Federaciji Bosne i Hercegovine isplaćen je za ukupno 94.686 djece, a za ovu namjenu izdvojeno je 19.907.409 KM, saopćilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Prema podacima resornog ministarstva, sredstva su osigurana za porodice koje ostvaruju pravo na dječiji dodatak u skladu sa važećim propisima, a isplate se realizuju putem nadležnih centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite.

Aprilski dječiji dodatak predstavlja jednu od najznačajnijih mjera podrške porodicama sa djecom u Federaciji BiH. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da se kontinuirano radi na unapređenju sistema socijalne zaštite, s ciljem pružanja veće podrške porodicama i djeci.

Podsjećamo, pravo na dječiji dodatak ostvaruju porodice koje ispunjavaju zakonom propisane uslove, a visina naknade zavisi od utvrđenih kriterija i broja djece u domaćinstvu.