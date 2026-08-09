Sarajevo sezonu otvorilo remijem protiv Radnika

RTV SLON
Foto: FK Sarajevo

Nogometaši Sarajeva nisu uspjeli pobjedom otvoriti novu sezonu. Bordo tim je u prvom kolu remizirao s Radnikom rezultatom 0:0 i tako osvojio jedan bod.

Zbog neuslovnosti stadiona Koševo, Sarajevo je domaći susret igralo na stadionu Vrapčići u Mostaru, ali je Radnik u prvom dijelu bio konkretniji i stvorio nekoliko ozbiljnih prilika.

Već u 9. minuti Klenpić je nakon greške odbrane Sarajeva izašao sam pred Banića, ali je golman Bordo tima odbranio njegov udarac. Nekoliko minuta kasnije Banić je ponovo bio na visini zadatka i zaustavio pokušaj Teodorovića.

Sarajevo je najveću priliku u prvom poluvremenu imalo preko Kyeremeha, čiji je udarac u 42. minuti završio u bloku. Na odmor se otišlo bez pogodaka.

Trener Sarajeva Zoran Zekić na početku drugog dijela napravio je dvije izmjene, a Bordo tim je nakon toga preuzeo inicijativu. Šarić je u 53. minuti pokušao iz slobodnog udarca, ali je Kjosevski sjajno intervenisao.

Sarajevo je u 63. minuti uspjelo zatresti mrežu, ali je pogodak poništen zbog igranja rukom Elezija u akciji.

Do kraja susreta Sarajevo je pokušavalo doći do pobjedničkog gola, ali bez uspjeha. Radnik je također imao nekoliko prilika u završnici, no mreže su ostale netaknute.

Radnik – Sarajevo 0:0

Bordo tim je tako sezonu otvorio remijem i jednim osvojenim bodom.

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