Danas se otvara Wizz Air baza na aerodromu Tuzla, šta to znači za putnike?

Wizz Air baza Tuzla danas se zvanično uspostavlja na Međunarodnom aerodromu Tuzla, čime se ova niskobudžetna aviokompanija i formalno vraća u Tuzlu sa baznim avionom i proširenom mrežom letova.

Šta ovo znači za putnike

Otvaranjem baze, Tuzla ponovo dobija status regionalnog avio čvorišta, a povratak baznog aviona znači stabilniji red letenja, veći broj letova i veću pouzdanost u planiranju putovanja. Kreću direktni letovi prema četiri tražene evropske destinacije, među kojima su Malmö u Švedskoj, Köln i Hamburg u Njemačkoj, te Maastricht u Holandiji, grad koji se nalazi u jedinstvenoj regiji na tromeđi Holandije, Belgije i Njemačke.

Wizz Air baza Tuzla dodatno dobija na značaju jer su već najavljene nove linije koje će biti dostupne od marta naredne godine. Među planiranim destinacijama su Berlin i Frankfurt Hahn u Njemačkoj, Pariz Beauvais u Francuskoj, Göteborg Landvetter u Švedskoj, Bratislava u Slovačkoj te Larnaka na Kipru.

Karte za sve najavljene letove već su dostupne putem zvanične web stranice aviokompanije Wizz Air, kao i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Tuzla.