Poslodavci u FBiH mogli bi nastaviti isplaćivati do 300 KM neoporezive pomoći

Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je podržalo prijedlog kojim bi poslodavcima bilo omogućeno da radnicima i nakon 31. jula isplaćuju neoporezivu pomoć do 300 KM mjesečno.

Na online sjednici razmatrane su izmjene Uredbe o isplati pomoći radnicima od strane poslodavaca u 2026. godini, koje je pripremilo Federalno ministarstvo finansija.

Prema predloženim izmjenama, mjera bi bila produžena do kraja decembra 2026. godine, dok bi posljednja isplata mogla biti izvršena najkasnije do 31. januara 2027. godine. Na isplaćeni iznos do 300 KM mjesečno ne bi se obračunavali doprinosi.