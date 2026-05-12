Horski šampionat Lege Artis i ove godine će u Tuzli okupiti brojne horske ansamble iz nekoliko evropskih zemalja, a takmičarski program bit će održan od 22. do 24. maja u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

Muzički obrazovni centar Lege Artis organizuje jedanaesti Internacionalni horski šampionat pod motom „Susret glasova, kultura i prijateljstva“. Ove godine za Grand prix šampionata takmičit će se 19 ansambala iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Žiri šampionata čine stručnjaci iz oblasti horske muzike, Sebastijan Vrhovnik iz Slovenije, Antoaneta Radočaj Jerković iz Hrvatske, Czaba Kutnyanszky iz Mađarske i Dragana Jovanović iz Srbije.

„Izuzetno smo ponosni što ćemo i ove godine imati priliku da ugostimo izuzetne horske ansamble i što će Tuzla još jednom biti centar horske muzike regiona. Moram istaći da su na ovogodišnji šampionat pristigle prijave ansambala koji spadaju u sami vrh evropske horske muzike, pa je to ujedno i poziv ljubiteljima horske muzike da tokom tri dana šampionata poslušaju vrlo kvalitetnu horsku muziku“, istakao je Jasmin Hasić, umjetnički direktor Internacionalnog horskog šampionata Lege Artis.

Šampionat počinje 21. maja revijalnim koncertom domaćih ansambala i svečanim otvaranjem. Takmičarski dio programa bit će održan od 22. do 24. maja na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzla, dok su proglašenje najboljih ansambala i dodjela glavne nagrade planirani u nedjelju, 24. maja.

Internacionalni horski šampionat Lege Artis tokom prethodnih godina postao je i značajan kulturni događaj za Tuzlu, jer tokom trajanja festivala u gradu boravi veliki broj učesnika i gostiju.