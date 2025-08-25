Lege Artis Tuzla upisuje nove članove u Dječiji hor i Malu školu klavira

Muzički obrazovni centar „Lege Artis“ Tuzla otvorio je upis novih članova u Dječiji hor i Malu školu klavira, pružajući mališanima priliku da zakorače u svijet muzike na kreativan i zabavan način.

Dječiji hor – muzika, druženje i zajedništvo

Upis u Dječiji hor Lege Artis Tuzla namijenjen je djeci uzrasta od 4 do 11 godina. Ovaj hor prepoznat je kao jedan od najuspješnijih dječijih ansambala u Tuzli i šire, a iza sebe ima brojne nastupe na koncertima i manifestacijama.

Kroz rad u horu djeca se muzički opismenjavaju, razvijaju osjećaj za ritam i zajedništvo, uče kako zvuče u harmoniji s drugima, ali i stiču nova prijateljstva. Probe su osmišljene da budu ispunjene radošću, igrom i druženjem, što učenje muzike čini nezaboravnim iskustvom.

Mala škola klavira – prvi koraci u svijetu muzike

Za djecu uzrasta od 4 do 15 godina otvorena je Mala škola klavira, idealna za one koji žele napraviti prve muzičke korake. Program vodi tim stručnih pedagoga, koji polaznicima pomažu da savladaju osnovne tehnike sviranja i razviju ljubav prema muzici.

Poseban naglasak stavlja se na kreativnost i slobodu izražavanja, a djeca kroz zajednički rad uče da muzika nije samo disciplina, već i prostor igre i maštovitosti.

Termini i prijave

Probe i časovi oba programa počinju 1. septembra 2025. godine i održavat će se ponedjeljkom i četvrtkom u večernjim satima. Rad se odvija u toploj i podsticajnoj atmosferi, a iskustva prethodnih generacija potvrđuju da Lege Artis djeci, osim muzičkih znanja, pruža i samopouzdanje koje ih prati kroz odrastanje.

Roditelji koji žele prijaviti svoje mališane mogu to učiniti putem broja telefona +387 61 679 619. Broj mjesta je ograničen, a upis traje do popunjavanja kapaciteta.

Muzika kao dar djetinjstvu

Lege Artis Tuzla i ove godine poziva roditelje da djeci poklone nezaboravno muzičko putovanje u kojem će pjevati, svirati, družiti se i rasti uz muziku, stvarajući uspomene koje će trajati cijeli život.