IAEA potvrđuje: Zaštitna konstrukcija nuklearne elektrane Černobil teško oštećena

Zaštitna konstrukcija napuštene nuklearne elektrane Černobil više ne može obavljati svoju sigurnosnu ulogu zbog oštećenja nastalih tokom napada dronom početkom godine, saopćila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Inspekcija koju je IAEA provela prošle sedmice pokazala je da je napad iz februara doveo do propadanja dijelova konstrukcije. Prema navodima agencije, potvrđeno je da je zaštitna kupola izgubila „primarne zaštitne funkcije“, uključujući sposobnost zadržavanja radioaktivnog materijala, iako nisu uočena trajna oštećenja na nosivoj konstrukciji i kontrolnim sistemima.

Generalni direktor IAEA-e Rafael Grossi izjavio je da su već izvedeni privremeni radovi na krovu, ali da je nužna „sveobuhvatna obnova“ kako bi se spriječilo dalje propadanje i osigurala dugoročna nuklearna sigurnost. Na osnovu nalaza, IAEA preporučuje nastavak obnove i jačanje zaštitnih elemenata, kao i ažuriranje sistema za praćenje vlage, korozije i drugih sigurnosnih parametara.

Dron je 14. februara probio vanjski omotač konstrukcije i izazvao požar. Ukrajinske vlasti optužile su Rusiju za napad, dok je Moskva to negirala. Zaštitna struktura postavljena je 2019. godine oko reaktora broj četiri, koji je eksplodirao u katastrofi 1986., s ciljem sprečavanja daljnjeg širenja radijacije u okolinu. Nakon napada, radijacijski nivoi ostali su stabilni i nije bilo zabilježenog curenja radijacije.

Černobil je 1986. dobio privremeni sarkofag koji su izgradili sovjetski inženjeri, a koji je decenijama kasnije zamijenjen novom zaštitnom kupolom. Ostali reaktori postepeno su gašeni, a posljednji je isključen 2000. godine. Tokom početne faze ruske invazije na Ukrajinu 2022., ruske snage su nakratko okupirale područje elektrane.

IAEA ima stalni tim stručnjaka u Černobilu i prema riječima Grossija, nastavit će „činiti sve što je u njenoj moći“ da podrži povratak pune nuklearne sigurnosti u tom području. Paralelno s inspekcijom u Černobilu, agencija je provela i pregled oštećenja na više električnih trafostanica širom Ukrajine.