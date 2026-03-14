FIFA uvodi nova pravila: Evo šta se mijenja na Svjetskom prvenstvu

Foto: FIFA/ Arhiva

FIFA je zvanično potvrdila uvođenje novih pravila koja će se početi primjenjivati već za nekoliko mjeseci, a na snazi će biti i tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, prenose strani mediji.

Kako se navodi, cilj izmjena je ubrzavanje igre, smanjenje odugovlačenja te proširenje mogućnosti korištenja VAR tehnologije u određenim situacijama.

Prema novim pravilima, igrač koji napušta teren prilikom izmjene imat će deset sekundi da izađe iz igre. Ukoliko to ne učini u predviđenom roku, zamjenski igrač će morati sačekati jednu minutu prije nego što mu bude dozvoljen ulazak na teren.

Promjena se odnosi i na izvođenje auta. Lopta će morati biti ubačena u igru u roku od pet sekundi, u suprotnom će posjed pripasti protivničkoj ekipi.

Novo pravilo uvedeno je i u situacijama kada je igrač povrijeđen. Nakon ukazane medicinske pomoći, igrač će morati napustiti teren i prije povratka u igru sačekati najmanje jednu minutu.

Dodatne ovlasti dobija i VAR sistem. Video asistencija sudijama moći će intervenirati i kod odluke o drugom žutom kartonu, kao i u situacijama kada se odlučuje o korneru, ali samo u slučajevima kada je riječ o očitoj sudijskoj grešci.

