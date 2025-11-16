Civilna zaštita Tuzla: Tri zapaljena vozila u TK u posljednja 24 sata

Foto: PVJ Srebrenik

Prema podacima Hidrometeorološke stanice Bukovčić u Tuzli, jutros u 7 sati izmjereno je 4 stepena Celzijusa, uz vlažnost zraka od 87 posto. Atmosferski pritisak iznosio je 980,5 hPa, dok padavine nisu zabilježene.

Vodostaj na brani hidroakumulacije Modrac u 7 sati iznosio je 196,05 metara nadmorske visine, što je jedan centimetar manje u odnosu na mjerenje dan ranije. Ispust kroz temeljne otvore ostaje na nivou od 1,00 kubni metar u sekundi.

Vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu tokom protekla 24 sata imale su tri intervencije gašenja požara.

U Srebreniku je u Zobovom Brdu gorio automobil.  Na teren je upućeno jedno vozilo s dvojicom vatrogasaca koji su stigli za deset minuta te lokalizovali i u potpunosti ugasili požar u 12:15 sati. Povrijeđenih nije bilo, ali je vozilo pretrpjelo veliku materijalnu štetu, saopštili su iz PVJ Srebrenik.

Isti slučaj zabilježen i u naselju Lukavica Gornja na području Živinica te u Tojšićima kod Kalesije. Svi požari su lokalizirani i ugašeni, a zabilježene su i tehničke intervencije poput dostave vode i sapiranja kolovoza nakon saobraćajnog udesa, saopćeno je iz Civilne zaštite Tuzla.

