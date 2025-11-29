Intervencija u Tuzli: Vatrogasci gasili požar na putničkom teretnom vozilu

Foto: Ilustracija

Prema hidrometeorološkim podacima koje je jutros objavio HMS Bukovčić Tuzla, u 07:00 sati izmjerena je temperatura od 1°C, uz 96% relativne vlažnosti zraka. Zračni pritisak iznosi 981 hPa, a u protekla 24 sata registrovane su 2 l/m² padavina.

Kada je riječ o vodostaju, jutros je na brani HA Modrac izmjeren nivo od 197,40 mnm, što je za 11 centimetara više u odnosu na jučerašnje mjerenje. Istovremeno, ispusna količina kroz temeljne otvore iznosi 2,12 m³/s. Tačka preljeva je na 200 mnm, saopćeno je iz nadležnih službi.

Na području Lukavca registrovan je jedan slučaj povezan s plavljenjem stambenog objekta. “PVJ je imala zahtjev za intervenciju od strane GSCZ Lukavac, a vezano za plavljenje porodične kuće koja se nalazi u MZ Huskići”, potvrđeno je iz službe.

Gašenje požara u Tuzlanskom kantonu

Zabilježene su i dvije intervencije vatrogasnih jedinica.

U Tuzli je Profesionalna vatrogasna jedinica intervenirala zbog požara putničkog teretnog vozila u ulici Bosne Srebrene, u MZ Mosnik.

Na području Lukavca vatrogasci su gasili požar na odžaku porodične kuće u MZ Poljice, stoji u saopštenju Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.

