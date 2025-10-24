Tužilaštvo traži pritvor za troje osumnjičenih u akciji “Barut”

Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH, poznat pod nazivom POSKOK, zatražio je određivanje pritvora i mjera zabrane za četvero osoba uhapšenih u okviru akcije “Barut”. Osumnjičeni se terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja te nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopćeno, pritvor je zatražen za Behriju Huseinbegović, Josipa Rajića i Tomislava Zubaka, a prijedlog je upućen Posebnom odjelu Vrhovnog suda Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala. Za Nikolu Ćatu predložene su blaže mjere, među kojima su zabrana posjećivanja određenih mjesta i kontakta s pojedinim osobama.

Podsjetimo, akcija “Barut” rezultat je istrage Federalne uprave policije (FUP), tokom koje su pretresene firme “Vitezit” i “WDG”. Tom prilikom su uhapšeni Huseinbegović, Rajić, Zubak i Ćato. Istražitelji kompaniju “WDG” povezuju s Matiasom Zubakom, osobom koju ukrajinske vlasti traže zbog sumnje na pronevjeru velike imovine.

Huseinbegović se tereti za zloupotrebu položaja, dok su Rajić i Zubak osumnjičeni i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih materija. Iz Tužilaštva su naveli da se istraga odnosi na više osoba povezanih s prodajom imovine preduzeća “PS Vitezit” d.o.o. Vitez u stečaju, koje se bavilo proizvodnjom naoružanja i vojne opreme. Sporna krivična djela navodno su počinjena nakon što je firma “WDG” iz Zagreba preuzela vlasništvo nad tom imovinom.

Kompanija “WDG” osnovana je od strane hrvatskog preduzeća “WDG Promet”, a prema registru poslovnih subjekata u BiH, među članovima uprave nalazi se i Matias Zubak.

Služba sigurnosti Ukrajine ranije je raspisala potjernicu za Matiasom Zubakom, koji je nedostupan istražnim organima od decembra 2024. godine. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da se sumnjiči za pronevjeru velike količine imovine i zloupotrebu položaja u okviru organizirane grupe.