Po nalogu POSKOK-a pretres u Vladi FBiH i FUP-u

RTV SLON
Nermin Nikšić: Borba protiv korupcije i jačanje pravne države temelj su rada Vlade Federacije
Foto: Nermin Nikšić, premijer FBiH

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo jutros su, po nalogu Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH (POSKOK), izvršili pretres četiri osobe zaposlenih u Vladi Federacije BiH i Federalnoj upravi policije.

Tokom pretresa oduzeti su službeni telefoni od četiri osobe, a radnje su provedene u okviru istrage koja se odnosi na spornu prepisku između čelnika Vlade FBiH i FUP-a. U porukama se, prema ranijim navodima, spominju premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić, šefica kabineta premijera Arijana Husejnović Ajanović te službenik FUP-a Muhamed Ohranović.

Status osoba kojima su oduzeti telefoni za sada nije poznat, a informaciju o pretresima potvrdila je glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Iz Tužilaštva BiH naveli su da je predmet o prepiskama evidentiran 4. jula 2025. godine, nakon što je preuzet od Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, te da se preduzimaju radnje iz nadležnosti ovog tužilaštva.

„Istina je da sam, u skladu sa zakonskim procedurama, predao svoj službeni telefon u okviru predmeta koji se odnosi na prepiske iz telefona direktora FUP-a Vahidina Munjića“, potvrdio je u objavi na društvenim mrežama jedan od učesnika u predmetu, Mušinović.

pročitajte i ovo

Vijesti

Nikšić: Povjerenje u institucije temelj je stabilnog društva

Vijesti

Direktor FUP-a: Curenje informacija iz istrage urušava povjerenje građana u pravosuđe

BiH

Tužilaštvo traži pritvor za troje osumnjičenih u akciji “Barut”

BiH

Zbog pranja novca uhapšene tri osobe u akciji FUP-a

Vijesti

Akcija Barut: Uhapšeno nekoliko osoba

Vijesti

Akcija FUP-a “Barut”: Lišavanje slobode Tomislava Zubaka

Vijesti

Usvojen nacrt budžeta institucija BiH, zaposlenicima slijedi po 1.000 KM pomoći

Vijesti

Tera Trans mijenja stanicu u Beču od 1. decembra

Vijesti

Nikšić: Povjerenje u institucije temelj je stabilnog društva

Vijesti

Lugavić s predstavnicima Stranke penzionera o projektima za starije građane

Vijesti

Na Aerodromu Sarajevo oduzeti iPhone uređaji u pokušaju krijumčarenja

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]