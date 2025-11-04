Po nalogu POSKOK-a pretres u Vladi FBiH i FUP-u

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo jutros su, po nalogu Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH (POSKOK), izvršili pretres četiri osobe zaposlenih u Vladi Federacije BiH i Federalnoj upravi policije.

Tokom pretresa oduzeti su službeni telefoni od četiri osobe, a radnje su provedene u okviru istrage koja se odnosi na spornu prepisku između čelnika Vlade FBiH i FUP-a. U porukama se, prema ranijim navodima, spominju premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, direktor Federalne uprave policije Vahidin Munjić, šefica kabineta premijera Arijana Husejnović Ajanović te službenik FUP-a Muhamed Ohranović.

Status osoba kojima su oduzeti telefoni za sada nije poznat, a informaciju o pretresima potvrdila je glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević.

Iz Tužilaštva BiH naveli su da je predmet o prepiskama evidentiran 4. jula 2025. godine, nakon što je preuzet od Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, te da se preduzimaju radnje iz nadležnosti ovog tužilaštva.

„Istina je da sam, u skladu sa zakonskim procedurama, predao svoj službeni telefon u okviru predmeta koji se odnosi na prepiske iz telefona direktora FUP-a Vahidina Munjića“, potvrdio je u objavi na društvenim mrežama jedan od učesnika u predmetu, Mušinović.