Na Filozofskom fakultetu održana konferencija o ranom razvoju i predškolskom obrazovanju

Rani razvoj i predškolsko obrazovanje bili su u fokusu Međunarodne naučno-stručne konferencije održane na Filozofskom fakultetu u Tuzli, u okviru 31. Ljetnog univerziteta Tuzla.

Konferencija pod nazivom „Rani razvoj i predškolsko obrazovanje: Inovacije, izazovi i perspektive“ okupila je stručnjake, istraživače, nastavnike, odgajatelje i studente iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Učesnici su kroz prezentacije naučnih i stručnih radova, panel-diskusije i razmjenu primjera dobre prakse razgovarali o savremenim pristupima u radu s djecom, razvoju studijskih programa za obrazovanje odgajatelja, kao i povezivanju obrazovnih politika s potrebama prakse.

Predsjednica Organizacionog odbora konferencije prof. dr. Selma Porobić istakla je da je osnovna ideja konferencije stvaranje prostora za dijalog između nauke, obrazovnih institucija i stručne prakse.

„Konferencija je osmišljena kao mjesto susreta naučnih istraživanja, univerzitetskog obrazovanja, obrazovne politike i neposredne prakse u predškolskim ustanovama. Poseban fokus stavljen je na savremene pristupe ranom razvoju i predškolskom odgoju i obrazovanju te unapređenje studijskih programa za obrazovanje budućih odgajatelja“, kazala je Porobić.

Ona je naglasila da je održavanje konferencije rezultat aktivnosti koje se provode u okviru evropskih projekata usmjerenih na unapređenje obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.

„Ideja konferencije nastala je u sinhronizaciji s EU projektom u kojem učestvujemo, a čiji je cilj jačanje kvaliteta obrazovanja i profesionalnih kompetencija u sektoru predškolskog odgoja i obrazovanja“, istakla je Porobić.

Na konferenciji je poručeno da rani razvoj i predškolsko obrazovanje danas predstavljaju jedno od ključnih područja za razvoj društva, ali i oblast u kojoj je kadar sve traženiji na tržištu rada.

„Zato je od posebne važnosti povezivanje nauke i struke, studenata, alumnista, poslodavaca, obrazovnih institucija i donosilaca odluka kako bismo zajednički radili na unapređenju kvaliteta odgoja i obrazovanja najmlađih“, poručila je Porobić.

Organizatori su istakli da je konferencija potvrdila značaj interdisciplinarnog pristupa i saradnje svih relevantnih aktera u kreiranju kvalitetnog i održivog sistema predškolskog odgoja i obrazovanja, te otvorila prostor za nove inicijative i projekte u ovoj oblasti.