TK: Važna obavijest za studente koji su ostvarili pravo na boračku stipendiju

Stipendije za branilačku populaciju bit će tema potpisivanja ugovora koje će za studente biti organizovano u ponedjeljak, 6. jula 2026. godine, u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli, sa početkom u 10 sati.

Iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona obavijestili su studente iz reda branilačke populacije, koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2025/2026. godinu, da su prilikom potpisivanja ugovora dužni dostaviti uvjerenje o upisu ljetnog semestra, te ličnu kartu na uvid.

Studenti koji ne dostave uvjerenje o upisu ljetnog semestra neće moći pristupiti potpisivanju ugovora o dodjeli stipendije.

Stipendije za branilačku populaciju i potrebna dokumentacija

Studenti koji u navedenom terminu ne pristupe potpisivanju ugovora, to će moći učiniti naknadno isključivo uz dostavljen pismeni dokaz nadležnog organa. Kao opravdani razlozi navode se, između ostalog, dokaz javne zdravstvene ustanove o bolesti ili dokaz fakulteta o zakazanom terminu za polaganje ispita.

Iz Ministarstva napominju da su studenti koji ranije nisu dostavili aktivan broj računa dužni to učiniti prilikom potpisivanja ugovora.

Kada je riječ o učenicima iz reda branilačke populacije koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2025/2026. godinu, potpisivanje ugovora bit će obavljeno u nadležnim gradskim i općinskim službama za poslove branilačko-invalidske zaštite, prema mjestu prebivališta na području Tuzlanskog kantona.

Tačan termin potpisivanja ugovora za učenike utvrdit će nadležne gradske i općinske službe nakon 6. jula 2026. godine. Učenici koji ranije nisu priložili aktivan broj računa dužni su to dostaviti, a račun mora biti otvoren isključivo na ime učenika.