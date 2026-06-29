Dijelove BiH pogodio grad veličine trešnje, meteorolozi najavljuju novo nevrijeme

Dijelove BiH pogodio je grad veličine trešnje, a prema prognozi BH Meteo, nestabilno vrijeme moglo bi se nastaviti i narednih dana.

Usljed visokih temperatura i razvoja oblačnosti, poslijepodne su u dijelovima zapadne i sjeverozapadne Bosne, te na sjeveru i istoku Hercegovine mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Zbog izražene vrućine, lokalno nije isključena ni pojava nevremena uz grad, koja je danas zahvatila Bosanski Petrovac.

Dijelove BiH pogodio grad veličine trešnje, a meteorolozi upozoravaju da bi sličnih pojava moglo biti i u nastavku sedmice, naročito u područjima gdje dođe do jačeg razvoja oblačnosti.

Više nestabilnosti očekuje se od utorka, 30. juna, dok se posebno nestabilno vrijeme prognozira u srijedu, 1. jula, i četvrtak, 2. jula. Kiša, pljuskovi i grmljavina tada se očekuju širom zemlje, a moguća su i jača nevremena praćena gradom.

Osvježenje i osjetniji pad temperature stižu u noći sa srijede na četvrtak. Četvrtak bi, prema najavama, trebao biti znatno ugodniji u odnosu na prethodne dane, koje su obilježile visoke temperature i sparno vrijeme.

Iz BH Meteo ranije su naveli da će u ostatku zemlje danas biti uglavnom sunčano i vruće, bez padavina.