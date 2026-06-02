Sutra se nastavlja Malonogometna univerzitetska liga

Malonogometna univerzitetska liga nastavlja se u srijedu, 3. juna, u Univerzitetskoj sportskoj dvorani u Tuzli.

Utakmice narednog kola bit će odigrane u okviru 31. Ljetnog univerziteta i obilježavanja 50 godina Univerziteta u Tuzli, a učestvuju ekipe zaposlenika Univerziteta u Tuzli.

Početak programa zakazan je za 17 sati, a na rasporedu su tri utakmice. Filozofski fakultet igrat će protiv Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Mašinski fakultet protiv Tehnološko-ekonomskog fakulteta, dok će Prirodno-matematički fakultet odmjeriti snage s MIX ekipom.

Iz Univerziteta u Tuzli pozvali su zaposlenike, studente i sve ljubitelje sporta da prisustvuju utakmicama i podrže učesnike Malonogometne univerzitetske lige.

Organizator događaja je Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli, a cilj je promocija sportskog druženja, fair-playa i dobre atmosfere među članovima akademske zajednice.