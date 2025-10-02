FUP uvodi Child Alert BH u Federaciji BiH po uzoru na Amber Alert

Selma Jatić
Federacija BiH uskoro dobija sistem Child Alert BH, namijenjen bržem reagovanju u slučajevima nestanka djece, po uzoru na međunarodno priznati Amber Alert.

Amber Alert je sistem hitnog obavještavanja javnosti koji se prvi put uveo 1996. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon otmice i ubistva devetogodišnje djevojčice Amber Hagerman. Cilj sistema je što brže mobilisati policiju i građane putem televizije, radija, digitalnih medija i signalizacije na putevima kako bi nestalo dijete bilo što prije pronađeno. Amber Alert se aktivira samo u slučajevima kada se smatra da je dijete u neposrednoj opasnosti, a sistem omogućava širenje informacija o nestaloj djeci, uključujući opis djeteta, počinioca i vozila, što značajno povećava šanse za brzo pronalaženje.

Na sastanku u Federalnoj upravi policije prisustvovali su predstavnici svih ključnih institucija koji su podržali inicijativu, dok je Predstavnički dom Parlamenta FBiH ranije dao zeleno svjetlo za realizaciju projekta. U narednom periodu bit će pripremljen zakonski okvir i definisani tehnički i pravni detalji kako bi Child Alert BH mogao zaživjeti u praksi.

Iz FUP-a poručuju da sistem jača zaštitu najmlađih kroz brzu reakciju nadležnih službi i zajedničku odgovornost društva, predstavljajući moderan i odgovoran pristup koji stavlja sigurnost djece u prvi plan.

