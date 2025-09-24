Federacija dobija brzo upozorenje o nestanku djece

U Federaciji Bosne i Hercegovine do kraja ove godine mogao bi biti uspostavljen sistem „Amber Alert“, koji omogućava brzo upozorenje o nestanku djece. O ovoj inicijativi, čiji je predlagač parlamentarna Komisija za pitanja mladih, raspravljat će sutra Predstavnički dom Federalnog parlamenta.

Prema predloženom zaključku, potrebno je hitno poduzeti sve aktivnosti kako bi se sistem uspostavio u zadatom roku. „Amber Alert“ funkcioniše tako da u slučaju nestanka djeteta policija aktivira mehanizam upozorenja, a građani putem mobilnih telefona dobijaju sms poruku s informacijama o nestanku. Mediji su obavezni da u prvih šest sati od aktiviranja sistema šire obavijesti, čime se cijela zajednica uključuje u potragu.

Ovaj način brzog reagovanja već je primijenjen u mnogim zemljama svijeta, uključujući i pojedine države u regionu. U Republici Srpskoj sistem je uveden ranije, dok Federacija tek planira njegovo pokretanje, iako je inicijativa na državnom nivou usvojena još prošle godine.

Naziv „Amber Alert“ potiče od slučaja devetogodišnje djevojčice Amber Hagerman, čiji nestanak i ubistvo 1996. godine u Arlingtonu u Teksasu predstavljaju povod za stvaranje globalnog sistema hitnog uzbunjivanja.