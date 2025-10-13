Vlada TK sutra odlučuje o stipendijama i izmjenama pedagoških standarda

Vlada Tuzlanskog kantona sutra će održati svoju 33. redovnu sjednicu, na kojoj će razmatrati nekoliko odluka od značaja za obrazovanje, pravosuđe i finansije. Sjednica će biti održana u utorak, 14. oktobra, s početkom u 9 sati u sali za sjednice Vlade TK.

Među najvažnijim tačkama dnevnog reda nalazi se prijedlog odluke o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja za školsku 2025/26. godinu, te kriteriji i uslovi za dodjelu stipendija učenicima koji upišu jedno od tih zanimanja. Ministarstvo obrazovanja i nauke predložit će i izmjene Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje, koje bi mogle donijeti poboljšanja u organizaciji nastave i rasporedu učenika po odjeljenjima.

Ova tačka posebno je zanimljiva jer roditelji djece s poteškoćama u razvoju već duže vrijeme traže izmjene postojećih standarda, uključujući smanjenje broja učenika u grupama i uvođenje asistenata u nastavu, o čemu se nedavno raspravljalo i u Skupštini TK.

Na sjednici će biti razmatrana i informacija o realizaciji projekta izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu, kao i nekoliko prijedloga odluka iz oblasti finansija, među kojima su odobravanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva“ i „Pomoć vjerskim zajednicama“.

Vlada će razmatrati i izvještaje Ministarstva pravosuđa i uprave o radu kantonalnih i općinskih organa uprave, kao i prijedlog odluke o visini naknade za rad članova Kantonalne komisije za polaganje stručnih ispita.

Sjednica Vlade Tuzlanskog kantona biće otvorena za medije u uvodnom dijelu, a nakon njenog završetka očekuje se saopštenje o usvojenim odlukama.