Rukovodstvo Predstavničkog doma FBiH uputilo saučešće Tuzli

Rukovodstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uputilo je telegram saučešća gradonačelniku Tuzle, porodicama stradalih i svim građanima Tuzle povodom tragedije u kojoj je, usljed požara u tuzlanskom Domu penzionera, došlo do gubitka ljudskih života.

– Duboko smo potreseni ovom tragedijom koja je pogodila Tuzlu i cijelu našu zajednicu. Dijelimo bol i tugu s porodicama stradalih i izražavamo zahvalnost svima koji su učestvovali u spašavanju i pružanju pomoći povrijeđenima – navedeno je u telegramu.

Iz rukovodstva Predstavničkog doma poručili su da je ovo vrijeme kada solidarnost s Tuzlom, empatija prema porodicama stradalih i čuvanje dostojanstva žrtava moraju imati prvenstvo nad svim drugim i ničim ne smiju biti dovedeni u pitanje.