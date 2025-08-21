Kišete, peku vas oči, ovo bi mogao biti razlog

Kihanje, curenje nosa, povremeni suhi kašalj, suzenje očiju, sve su to simptomi peludskih alergija. Fotografija je ilustrativnog karaktera.

Kišete, peku vas oči, ovo bi mogao biti razlog, upravo je ambrozija ta korovska biljka koja svakog ljeta stvara neugodne reakcije kod osjetljivih osoba. U Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kažu da se približavamo periodu kada ambrozija intenzivno polenira.

Očekuje se vrhunac koncentracije do druge polovine septembra, a čak 20 do 30 polenovih zrna po kubnom metru zraka može izazvati alergiju, upozorava stručna saradnica Lejla Baručija

U tom periodu alergije su najizraženije kod osoba sklonih ambroziji. Česta su kihanje, začepljen nos i sekrecija, ali i crvenilo, suzenje i svrab očiju, odnosno alergijski konjunktivitis, te grebanje u grlu, upala sinusa, ekcemi, osip, a kod astmatičara i sužavanje disajnih puteva, jer ambrozija snažno stimuliše imunološki odgovor i može izazvati bronhokonstrikciju.

Da bi se ublažili simptomi i smanjila neugodnost koju ambrozija donosi, stručnjaci savjetuju da pratite polenske prognoze i izbjegavate boravak na otvorenom u jutarnjim satima, posebno od 5 do 10, odnosno kada je koncentracija polena najviša. Vjetrovito vrijeme dodatno nosi polen, zato je pametno ostajati unutra ili smanjiti aktivnosti vani u tim trenucima.

Zatvorite prozore u stanu i automobilu kako ne bi ušao polen, a prostorije provjetravajte popodne, kada je koncentracija znatno manja. Izbjegavajte sušenje veša na otvorenom, perite kosu i tijelo po povratku unutra, mijenjajte odjeću, uključujući i odjeću kućnih ljubimaca koji mogu prenijeti polen u dom.

Pomaže korištenje nosnih masti za zaštitu sluznice, ispiranje fiziološkim rastvorom ili morskom vodom i nošenje naočala koje štite oči od alergena. Ako vas oči peku i iritiraju, ne trljajte ih nego isperite i umirite odgovarajućim kapima
Uzimanje suplemenata poput cinka, vitamina D, kalcija s vitaminom C, omega masnih kiselina i probiotika može ublažiti simptome sklonosti ambroziji. Kod jače izraženih simptoma koriste se antihistaminici i kortikosteroidi, ali samo uz preporuku ljekara.

