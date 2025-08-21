Kišete, peku vas oči, ovo bi mogao biti razlog, upravo je ambrozija ta korovska biljka koja svakog ljeta stvara neugodne reakcije kod osjetljivih osoba. U Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica kažu da se približavamo periodu kada ambrozija intenzivno polenira.

Očekuje se vrhunac koncentracije do druge polovine septembra, a čak 20 do 30 polenovih zrna po kubnom metru zraka može izazvati alergiju, upozorava stručna saradnica Lejla Baručija

U tom periodu alergije su najizraženije kod osoba sklonih ambroziji. Česta su kihanje, začepljen nos i sekrecija, ali i crvenilo, suzenje i svrab očiju, odnosno alergijski konjunktivitis, te grebanje u grlu, upala sinusa, ekcemi, osip, a kod astmatičara i sužavanje disajnih puteva, jer ambrozija snažno stimuliše imunološki odgovor i može izazvati bronhokonstrikciju.

Da bi se ublažili simptomi i smanjila neugodnost koju ambrozija donosi, stručnjaci savjetuju da pratite polenske prognoze i izbjegavate boravak na otvorenom u jutarnjim satima, posebno od 5 do 10, odnosno kada je koncentracija polena najviša. Vjetrovito vrijeme dodatno nosi polen, zato je pametno ostajati unutra ili smanjiti aktivnosti vani u tim trenucima.

Zatvorite prozore u stanu i automobilu kako ne bi ušao polen, a prostorije provjetravajte popodne, kada je koncentracija znatno manja. Izbjegavajte sušenje veša na otvorenom, perite kosu i tijelo po povratku unutra, mijenjajte odjeću, uključujući i odjeću kućnih ljubimaca koji mogu prenijeti polen u dom.

Pomaže korištenje nosnih masti za zaštitu sluznice, ispiranje fiziološkim rastvorom ili morskom vodom i nošenje naočala koje štite oči od alergena. Ako vas oči peku i iritiraju, ne trljajte ih nego isperite i umirite odgovarajućim kapima

Uzimanje suplemenata poput cinka, vitamina D, kalcija s vitaminom C, omega masnih kiselina i probiotika može ublažiti simptome sklonosti ambroziji. Kod jače izraženih simptoma koriste se antihistaminici i kortikosteroidi, ali samo uz preporuku ljekara.

