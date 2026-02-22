Proljetne alergije: Kako ublažiti simptome?

proljeće i alergije
Kihanje, curenje nosa, povremeni suhi kašalj, suzenje očiju, sve su to simptomi peludskih alergija. Fotografija je ilustrativnog karaktera.

S dolaskom proljeća za milione ljudi počinje i period sezonskih alergija. Porast temperature donosi i veću koncentraciju peludi u zraku, što kod alergičara može izazvati svrab i suzenje očiju, curenje nosa, kihanje i otežano disanje. Ako vam proljeće zbog alergija predstavlja problem, postoje načini da ublažite simptome.

Optičarka Tina Patel podijelila je savjete kako smanjiti rizik od alergijskih reakcija, prenosi Express.co.uk.

Držite prozore zatvorenima

Iako je s prvim toplim danima primamljivo otvoriti prozore, na taj način pelud lako ulazi u stan. Patel savjetuje da se prozori ne otvaraju u periodima kada je koncentracija peludi visoka.

„Otvaranjem prozora pelud lakše ulazi u stan, a to može pojačati iritaciju i suzenje očiju. Kada jednom uđe, teško ju je potpuno ukloniti“, pojasnila je.

Dodaje da je važno redovno usisavati i brisati površine vlažnom krpom kako bi se pelud lakše uklonila iz prostora.

Pazite koje cvijeće unosite u dom

Osobama koje su alergične na pelud savjetuje se oprez pri unošenju svježeg cvijeća u kuću.

„Svježe cvijeće uljepšava prostor, ali s njim u dom unosite i pelud, pa se simptomi mogu pogoršati“, navela je Patel.

Ako se ne želite odreći cvijeća, preporučuje odabir vrsta koje obično manje smetaju alergičarima, poput ruža, tulipana, hortenzija, orhideja i božura.

Lična zaštita od peludi

Važno je smanjiti i direktan kontakt s peludi. Patel savjetuje nanošenje male količine vazelina oko nosnica.

„Vazelin može pomoći da se pelud i drugi alergeni zadrže prije nego što uđu u nos“, istakla je.

Preporučuje i da se nakon boravka na otvorenom odmah istuširate i presvučete, kako biste uklonili pelud s kože i odjeće te spriječili dodatnu izloženost alergenima.

