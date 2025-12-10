U Jablanici potpisani ugovori o dodjeli 2,65 miliona KM za sanaciju šteta od poplava

U Jablanici su potpisani ugovori o dodjeli finansijske pomoći privrednim subjektima koji su pretrpjeli materijalnu štetu ili imali otežano poslovanje zbog prošlogodišnjih poplava. Ukupno 29 firmi dobilo je sredstva u ukupnoj vrijednosti od 2.650.000 KM.

Dodjela je provedena prema Odluci o raspodjeli sredstava iz budžeta Federacije BiH za 2025. godinu, namijenjenih sanaciji posljedica poplava, te na osnovu Ugovora o namjenskom trošenju sredstava između Vlade Federacije BiH i Općine Jablanica.

Prema informacijama iz Općine, sredstva su usmjerena privrednim subjektima koji posluju na poplavljenim područjima, kako bi lakše otklonili štetu, obnovili poslovne aktivnosti i osigurali kontinuitet rada.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su načelnik Općine Jablanica Emir Muratović, pomoćnica načelnika Amela Muratović, predsjednica Komisije za procjenu šteta Jasminka Omanović sa članovima komisije, te predstavnici firmi koje su ostvarile pravo na podršku.

Načelnik Muratović naglasio je da je podrška lokalnoj privredi jedan od prioriteta Općine, posebno nakon što su poplave u oktobru prošle godine prouzrokovale značajnu štetu poslovnim subjektima koji su važni za ekonomski život zajednice.

Istakao je i da je ovo nastavak pomoći, podsjećajući da je u februaru ove godine već realizirana finansijska podrška privrednicima kroz sredstva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Općine Jablanica. Cilj je, kako je rekao, pomoći privrednicima da se oporave, stabiliziraju i bez zastoja nastave svoje aktivnosti.

Iz Općine poručuju da će pratiti realizaciju dodijeljenih sredstava i nastaviti pružati podršku privrednim subjektima u procesu oporavka i jačanja ekonomskih kapaciteta lokalne zajednice.