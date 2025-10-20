Agencija “Nur”: Vaš siguran oslonac za njegu i podršku starijih osoba

Već punih dvadeset godina, agencija “Nur” svakodnevno pruža pomoć, njegu i podršku starijim i bolesnim osobama širom Bosne i Hercegovine, s posebnim fokusom na Tuzlu i okolicu.

Prepustiti brigu o svojim najbližima nikada nije jednostavno. Kada naši roditelji ili djedovi i bake dođu u godine kada im je potrebna dodatna njega i pažnja, svaka porodica suočava se s istim pitanjem – kome povjeriti ono najvrijednije? Upravo zato već dvadeset godina postoji agencija “Nur”, koja sa stručnom pažnjom, toplinom i poštovanjem brine o starijim i bolesnim osobama širom Bosne i Hercegovine, posebno u Tuzli i okolini.

Misija agencije Nur od samog početka ostaje ista – omogućiti svakom korisniku da živi dostojanstveno, sigurno i u svom domu, uz stručnu i brižnu podršku, dostupnu 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici.

Kroz širok spektar usluga, Nur obezbjeđuje potpunu kućnu njegu i asistenciju osobama kojima je potrebna stalna ili povremena pomoć. Stručni tim njegovateljica pruža usluge njege nepokretnih i teško pokretnih osoba, pomaže u svakodnevnim aktivnostima, higijeni, ishrani i mobilizaciji, kao i brigu o pacijentima s hroničnim oboljenjima poput demencije, dijabetesa, karcinoma ili posljedica moždanog udara.

Pored toga, Nur osigurava i pomoć pri odlascima na terapije, preglede i kontrole, uz važan segment psihološke i socijalne podrške, kako korisnicima, tako i njihovim porodicama.

Iza svakog člana tima stoje godine iskustva, profesionalna obuka i neprocjenjiva posvećenost poslu. Upravo zato, Nur nije samo agencija – to je zajednica ljudi koji svoj rad doživljavaju kao poziv, odgovornost i čast.

Svaka porodica koja im ukaže povjerenje postaje dio jedne velike Nur porodice, u kojoj briga, empatija i dostojanstvo zauzimaju prvo mjesto.

Više o agenciji Nur možete saznati na njihovoj oficijelnoj web stranici ili putem Facebook-a.