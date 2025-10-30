Zakon o roditeljima njegovateljima ide u javnu raspravu: Krug korisnika znatno proširen

Izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima usvojene su u prvom krugu parlamentarne procedure i upućene u tridesetodnevnu javnu raspravu, čime počinje proces uvođenja značajnih novina koje će unaprijediti položaj porodica koje se brinu o osobama s invaliditetom.

Prema predloženim izmjenama, status roditelja njegovatelja moći će ostvariti širi krug srodnika, ne samo biološki roditelji. Pravo će imati: roditelji (majka i otac), bračni i vanbračni partneri, djeca uključujući i posvojenu, braća i sestre, djedovi i nene, kao i bliži srodnici poput dajdže, tetke, zeta i snahe.

Ovim zakonskim izmjenama želi se osigurati da osobe koje brinu o članovima porodice s teškim invaliditetom imaju formalno priznat status i prava koja proizlaze iz toga, bez obzira na godine starosti ili formalni odnos zaposlenja.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je istakao da će nacrt uključiti i odredbu kojom bi roditelji stariji od 65 godina, koji nisu zaposleni i nemaju penziju, mogli zadržati ili ostvariti status roditelja njegovatelja, uz obrazloženje da “dobne granice ne smiju biti prepreka za one koji ne poznaju radno vrijeme ni slobodne dane”.

Očekuje se da će nakon javne rasprave prijedlog zakona biti dopunjen prema sugestijama roditelja, udruženja i socijalnih službi, te upućen u dalju parlamentarnu proceduru.