Zakon o roditeljima njegovateljima ide u javnu raspravu: Krug korisnika znatno proširen

Jasmina Ibrahimović
Delić: Radimo zakonito, revizija to potvrđuje
Delić: Radimo zakonito, revizija to potvrđuje

Izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima usvojene su u prvom krugu parlamentarne procedure i upućene u tridesetodnevnu javnu raspravu, čime počinje proces uvođenja značajnih novina koje će unaprijediti položaj porodica koje se brinu o osobama s invaliditetom.

Prema predloženim izmjenama, status roditelja njegovatelja moći će ostvariti širi krug srodnika, ne samo biološki roditelji. Pravo će imati: roditelji (majka i otac), bračni i vanbračni partneri, djeca uključujući i posvojenu, braća i sestre, djedovi i nene, kao i bliži srodnici poput dajdže, tetke, zeta i snahe.

Ovim zakonskim izmjenama želi se osigurati da osobe koje brinu o članovima porodice s teškim invaliditetom imaju formalno priznat status i prava koja proizlaze iz toga, bez obzira na godine starosti ili formalni odnos zaposlenja.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić ranije je istakao da će nacrt uključiti i odredbu kojom bi roditelji stariji od 65 godina, koji nisu zaposleni i nemaju penziju, mogli zadržati ili ostvariti status roditelja njegovatelja, uz obrazloženje da “dobne granice ne smiju biti prepreka za one koji ne poznaju radno vrijeme ni slobodne dane”.

Očekuje se da će nakon javne rasprave prijedlog zakona biti dopunjen prema sugestijama roditelja, udruženja i socijalnih službi, te upućen u dalju parlamentarnu proceduru.

pročitajte i ovo

BiH

Ako bude usvojen novi Zakon o PIO, penzije rastu za 17...

Vijesti

Otvoren 100 EXPO – Međunarodni sajam privrede

PROMO

Agencija “Nur”: Vaš siguran oslonac za njegu i podršku starijih osoba

Vijesti

Ministar Delić: Nema više istih penzija sa 15 i 40 godina...

Vijesti

Delić: Širimo krug podrške najugroženijim građanima

Vijesti

Delić: Omjer 70:30 fiskalno neodrživ, razmatra se kompromis 60:40

BiH

U BiH sve manje novorođenih: Nastavlja se pad nataliteta

Istaknuto

BKC Tuzla obilježava 100 godina od rođenja Derviša Sušića

Vijesti

Vlada FBiH finansirala nabavku 12 novih vozila za Poreznu upravu

BiH

Počela imunizacija protiv gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine

BiH

Elektroprivreda BiH smanjuje emisije sumpordioksida u TE Kakanj za 98,5 posto

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]