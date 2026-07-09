Francuska i Maroko večeras u Bostonu igraju za plasman u polufinale Svjetskog prvenstva

Nogometna javnost večeras će od 22 sata po srednjoevropskom vremenu pratiti četvrtfinalni duel Svjetskog prvenstva 2026. godine u kojem se u Bostonu sastaju Francuska i Maroko.

Ova utakmica bit će novi susret dvije reprezentacije koje su igrale i u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada je Francuska slavila rezultatom 2:0 i zaustavila veliki niz marokanske selekcije.

Četiri godine kasnije, Maroko ima priliku da se revanšira za poraz iz Katara, dok Francuska želi potvrditi ulogu jednog od glavnih favorita za osvajanje titule.

Francuska je na turnir stigla s velikim ambicijama i ekipom u kojoj se nalazi niz igrača sposobnih da jednim potezom promijene tok utakmice. Do četvrtfinala su Francuzi pokazali dobru formu, oslanjajući se na stabilnu odbranu, brzu tranziciju i kvalitet u završnici napada.

Iako Francuska prema procjenama ulazi u duel kao favorit, selektor Didier Deschamps svjestan je da protiv Maroka neće biti prostora za opuštanje. Očekuje se da će njegova ekipa pokušati od početka nametnuti ritam i što ranije doći do prednosti.

Maroko je, s druge strane, još jednom potvrdio da uspjeh iz 2022. godine nije bio slučajan. Reprezentaciju ponovo krase organizovana odbrana, velika borbenost i disciplina u igri, što ih čini izuzetno neugodnim protivnikom.

Lavovi Atlasa svoju priliku mogli bi tražiti kroz kontranapade i prekide, uz podršku navijača koji se očekuju u velikom broju na tribinama stadiona u Bostonu.

Za Maroko ovaj meč ima dodatnu težinu, jer predstavlja priliku za revanš Francuskoj i novi historijski iskorak afričkog nogometa na najvećoj svjetskoj sceni.