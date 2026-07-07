Belgija razbila SAD i zakazala susret protiv Španije

Belgija je u Seattleu savladala Sjedinjene Američke Države rezultatom 4:1 i izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je Charles De Ketelaere, koji je postigao dva gola i imao asistenciju.

Amerikanci su utakmicu izgubili prije svega zbog velikih grešaka u odbrani. Belgija je već u prvom poluvremenu znala kazniti njihove propuste, a novi težak trenutak za domaći tim stigao je početkom drugog dijela, kada je golman Matt Freese loše reagovao ispred svog gola. Konačnih 4:1 postavio je Romelu Lukaku u trećoj minuti sudijske nadoknade, nakon još jedne greške američke odbrane.

SAD se uspio vratiti u meč sredinom prvog poluvremena, kada je Malik Tillman pogodio iz slobodnog udarca za 1:1. Bio je to njegov drugi gol iz prekida na ovom turniru. Ipak, radost Amerikanaca trajala je kratko, jer su samo 61 sekundu nakon ponovnog izvođenja lopte s centra ponovo primili pogodak.

De Ketelaere je Belgiju doveo u vodstvo već u osmoj minuti, a zatim je u 33. minuti ponovo zatresao mrežu. U nastavku susreta, u 57. minuti, asistirao je Hansu Vanakenu za treći gol Belgijanaca.

Selektor SAD-a Mauricio Pochettino nakon susreta nije skrivao razočarenje igrom svoje ekipe.

“Svi su od početka mogli vidjeti da nismo bili pravi u ovoj utakmici. Ovo je proces učenja. Moramo analizirati susret i vidjeti zbog čega nismo pristupili na isti način kao u ostatku Svjetskog prvenstva”, rekao je Pochettino.

Belgija je na ovaj način drugi put u posljednjih 12 godina eliminisala SAD u osmini finala Svjetskog prvenstva, a istovremeno je nastavila sjajan niz bez poraza, koji sada traje 18 utakmica.

U četvrtfinalu će Belgija u petak u Inglewoodu igrati protiv Španije. Pobjednik tog duela izborit će polufinale, gdje će ga čekati bolji iz utakmice Francuske i Maroka.

Sjedinjene Američke Države su, uprkos tome što su prvi put na jednom Mundijalu ostvarile tri pobjede, ostale bez plasmana u četvrtfinale, na koji čekaju još od 2002. godine. Christian Pulisic je utakmicu završio na klupi zbog povrede desnog stopala, dok je Belgija do ubjedljive pobjede stigla i bez Kevina De Bruynea i Jérémyja Dokua u početnoj postavi.

Posebnu pažnju izazvao je i nastup Folarina Baloguna za SAD protiv Belgije, ali američki napadač nije imao značajniji učinak u teškom porazu svoje reprezentacije.

Balogun je prethodno bio u centru pažnje nakon što mu je poništen crveni karton iz utakmice protiv Bosne i Hercegovine, poslije intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa kod predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.