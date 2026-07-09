Menstrualno siromaštvo pogađa više od 200.000 djevojaka u BiH

Menstrualno siromaštvo u Bosni i Hercegovini pogađa više od 200.000 djevojaka uzrasta od 13 do 25 godina, koje nemaju siguran i redovan pristup menstrualnim proizvodima, niti dovoljno informacija o menstrualnom zdravlju.

Zbog toga je pokrenut projekat „Od klupe do zakona, za dostupno menstrualno zdravlje“.

Iz udruženja JaBiHEU upozoravaju da je riječ o ozbiljnom javnozdravstvenom i društvenom problemu, koji se i dalje često zanemaruje. Menstrualno siromaštvo ne utiče samo na higijenu, već i na zdravlje, dostojanstvo, obrazovanje i svakodnevno učešće djevojaka u društvu.

U okviru projekta već su provedene prve informativne i edukativne aktivnosti, u kojima je učestvovalo oko 300 građana i građanki. Kroz razgovore na terenu otvorena su pitanja dostupnosti osnovnih higijenskih potrepština, ali i društvene stigme koja i dalje prati menstruaciju.

Iz organizacije ističu da pojedine djevojke, zbog finansijskih poteškoća, menstrualne proizvode koriste duže nego što je preporučeno, što može imati posljedice po zdravlje. Naglašavaju da menstrualno siromaštvo nije individualni problem, nego pitanje dostojanstva, rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti.

U edukativnim aktivnostima učestvovala je i dr. Erna Džinić Ahmić iz Doma zdravlja Konjic, koja je istakla da su znanje i otvoren razgovor važni za razbijanje tabua o menstrualnom zdravlju.

„Učešće u ovom projektu za mene je bilo mnogo više od uloge edukatorice. To je prilika da doprinesem podizanju svijesti o temi koja direktno utiče na zdravlje i dostojanstvo mladih. Kroz rad s učesnicima jasno se vidi koliko su edukacija i otvoren razgovor ključni za društvo u kojem menstrualno zdravlje više nije tabu“, kazala je Džinić Ahmić.

Projektna menadžerica udruženja JaBiHEU Lara Sutović poručila je da menstrualno zdravlje mora biti prepoznato kroz javne politike, budžete i obrazovni sistem.

„Menstrualno zdravlje mora postati dio javnih politika, budžeta i obrazovnog sistema. Ovo nije individualni problem, ovo je pitanje društvene odgovornosti“, naglasila je Sutović.

U narednom periodu planirane su ulične akcije, informativne kampanje u tržnim centrima, kao i pilot-projekat u srednjim školama širom Bosne i Hercegovine. Projektni tim najavio je i inicijative prema nadležnim institucijama, s ciljem da menstrualno zdravlje bude uvršteno u strateške dokumente, te da se osiguraju budžetska sredstva za besplatne menstrualne proizvode u školama, saopćeno je iz Udruženja JaBiHEU.