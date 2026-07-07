Španija ide dalje, slavila protiv Portugala sa minimalnih 1:0

Utakmica između Španije Portugala bila je jedna od najzanimljivijih osmine finala Svjetskog prvenstva, a na kraju je slavio španski tim rezultatom 1:0.

Utakmica je dugo bila bez pogodaka, iako su obje reprezentacije imale periode bolje igre i nekoliko opasnih situacija pred protivničkim golom. Španija je više kontrolisala loptu, dok je Portugal prijetio preko Ronalda i saigrača, ali bez završnice koja bi promijenila rezultat.

Odluka je pala u sudijskoj nadoknadi. Mikel Merino je u 90+1. minuti pogodio nakon asistencije Ferrana Torresa i odveo Španiju u četvrtfinale.

Portugal je ovim porazom završio nastup na Svjetskom prvenstvu, dok Španija nastavlja borbu za plasman u samu završnicu takmičenja.