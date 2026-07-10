Francuska pobijedila Maroko i izborila polufinale, evo ko još igra za prolaz

Francuska pobijedila Maroko rezultatom 2:0 u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva i izborila mjesto među četiri najbolje reprezentacije. Marokanci su tokom prvog poluvremena uspijevali zaustaviti napade protivnika, a golman Yassine Bounou odbranio je penal Kylianu Mbappéu i ostavio svoju selekciju u utakmici. Otpor Maroka slomljen je u 60. minuti, kada je Mbappé pogodio za vodstvo, dok je Ousmane Dembélé šest minuta kasnije postigao drugi gol i potvrdio pobjedu Francuske.

Francuzi su tako izborili treće uzastopno polufinale svjetskih prvenstava, dok je Maroko zaustavljen nakon još jednog zapaženog nastupa na najvećoj fudbalskoj smotri. Mbappé je, osim postignutog gola, imao važnu ulogu i kod drugog pogotka, a nakon utakmice proglašen je najboljim igračem susreta.

Francuska pobijedila Maroko nakon zahtjevne utakmice

Selektor Maroka Mohamed Ouahbi priznao je nakon utakmice da je njegova reprezentacija imala mnogo problema, posebno tokom prvog poluvremena. Istakao je da ih je Bounou odbranom penala zadržao u igri, dok je njegov tim u nastavku djelovao organizovanije u odbrani i mirnije kada je imao loptu.

Ouahbi smatra da je utakmicu odlučio individualni kvalitet Mbappéa, koji je jednim potezom uspio promijeniti tok susreta. Naglasio je da među igračima vlada veliko razočarenje jer su vjerovali da mogu izboriti polufinale, ali i da je Francuska bila veoma kvalitetan i zahtjevan protivnik.

Marokanski selektor dodao je da njegovoj ekipi u budućnosti treba veći broj kvalitetnih rješenja na klupi, posebno u situacijama kada se pojave povrede, izostanci i umor. Uprkos eliminaciji, poručio je da ova generacija ima svijetlu budućnost ukoliko nastavi raditi na isti način.

Prema njegovim riječima, reprezentacija Maroka nije predstavljala samo jednu državu. Istakao je da se sa ovom ekipom poistovjećuju ljudi širom Afrike i Azije te da će Maroko nastaviti raditi kako bi u narednim godinama osvajao trofeje.

Selektor Francuske Didier Deschamps ocijenio je da je njegova reprezentacija ostvarila važnu pobjedu u veoma teškoj utakmici. Priznao je da Francuzi nisu iskoristili penal i nekoliko dobrih prilika, ali je naglasio da Mbappé nije izgubio samopouzdanje ni nakon promašaja.

Deschamps je poručio da je Francuska stigla upravo tamo gdje je željela biti prije početka turnira. Njegov tim sada očekuje oporavak i priprema za polufinale, a selektor vjeruje da među navijačima u Francuskoj vlada veliko uzbuđenje.

Dodao je da su igrači svjesni odgovornosti koju imaju i obaveze da učine sve kako bi otišli što dalje. Plasman u polufinale opisao je kao prelazak velike prepreke, ali je jasno poručio da posao još nije završen.

Kapiten Francuske Kylian Mbappé nakon utakmice je otkrio da je tokom susreta dobio udarac u zglob, ali je poručio da nema razloga za zabrinutost. Objasnio je da je u završnici utakmice Jean-Philippe Mateta bio spremniji da odigra posljednje minute, zbog čega je napustio teren.

Mbappé je kazao da se francuska reprezentacija može opustiti samo nakon pobjede i da igrači neće smanjivati intenzitet sve dok ne ostvare konačni cilj. Iako su zadovoljni plasmanom u polufinale, svjesni su da ih u nastavku očekuju još teži protivnici.

Francuski kapiten naglasio je da je njegova ekipa spremna odgovoriti na svaki izazov. Njegov pogodak bio je ključan za prolazak u polufinale, a nastup mu je donio i priznanje za najboljeg igrača utakmice.

Dembélé je nakon susreta istakao da su igrači Francuske bili potpuno usmjereni na četvrtfinalni duel. Za njega će ovo biti treće polufinale Svjetskog prvenstva u dresu reprezentacije, što je opisao kao poseban osjećaj i veliko zadovoljstvo.

Govoreći o svom pogotku, Dembélé je otkrio da mu je Mbappé nekoliko minuta ranije savjetovao da ostane u centralnom dijelu terena. Kapiten Francuske potom je utrčavanjem otvorio prostor, a Dembélé je uspio preciznim udarcem zatresti mrežu i potvrditi prolazak.

Put Francuske do polufinala

Francuska je do četvrtfinala stigla bez poraza, uz uvjerljive nastupe u gotovo svim utakmicama. Takmičenje u grupi otvorila je pobjedom protiv Senegala rezultatom 3:1, potom je savladala Irak sa 3:0, a prvo mjesto potvrdila je trijumfom protiv Norveške rezultatom 4:1.

Francuzi su grupnu fazu završili sa maksimalnih devet bodova i deset postignutih golova.

U šesnaestini finala Francuska je savladala Švedsku rezultatom 3:0. Mnogo teži posao imala je u osmini finala protiv Paragvaja, koji se dugo uspješno branio. Pitanje pobjednika riješio je Mbappé golom iz penala za minimalnih 1:0 i plasman među osam najboljih.

Maroko još jednom među najboljim reprezentacijama svijeta

Maroko je svoj put započeo u grupi u kojoj je zauzeo drugo mjesto iza Brazila. U prvom kolu Marokanci su odigrali neriješeno protiv Brazila, zatim su pobijedili Škotsku, a grupnu fazu završili su trijumfom nad Haitijem. Sa sedam osvojenih bodova potvrdili su da rezultat ostvaren četiri godine ranije u Kataru nije bio slučajnost.

U šesnaestini finala Maroko je nakon velike borbe eliminisao Nizozemsku poslije izvođenja penala. U osmini finala pružio je jedan od najboljih nastupa na turniru i savladao domaćina Kanadu rezultatom 3:0, čime je izborio novi duel s Francuskom.

Francuska pobijedila Maroko, poznat put prema finalu

Nakon što je Francuska pobijedila Maroko, njen protivnik u polufinalu bit će pobjednik četvrtfinalne utakmice između Španije i Belgije.

Preostala dva četvrtfinala igraju Norveška i Engleska te Argentina i Švicarska. Pobjednik duela Španija – Belgija sastat će se s Francuskom, dok će u drugom polufinalu igrati pobjednici utakmica Norveška – Engleska i Argentina – Švicarska.

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