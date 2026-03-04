Prihodi od indirektnih poreza u BiH porasli za 84 miliona KM u prva dva mjeseca 2026.

Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca 2026. godine iznosili su 1 milijardu i 885 milion KM i veći su za 84 miliona KM ili 4,66 % u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 1 milijardu i 801 milion KM.
Uprava je u prva dva mjeseca 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 354 miliona KM.
Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca 2026. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 1 milijardu i 530 miliona KM, što je 7,11% više u odnosu na 2025. godinu.
PRIHODI PRIKUPLJENI U FEBRUARU 2026. GODINE
U februaru 2026. godine prikupljeno je nešto više od 1 (jedne) milijarde KM indirektnih poreza, što je za 79 miliona KM više u odnosu na februar 2025. godine.
RASPODJELA PRIHODA U JANUARU – FEBRUARU 2026. GODINE
Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2026. godine raspoređen je iznos od 158 miliona KM. Sav višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa Jedinstvenog računa UIO dobila 834 miliona KM, Republika Srpska 467 miliona KM i Brčko distrikt 46 miliona KM.
U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za prva dva mjeseca 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.
|01.01.-28.02.
|FBiH
|RS
|DB BiH
|Doznačeno
|Vanjski dug
|Doznačeno
|Vanjski dug
|Doznačeno
|Vanjski dug
|(u mil. KM)
|(u mil. KM)
|(u mil. KM)
|2026
|684
|110
|387
|54
|45
|0,44
|2025
|570
|168
|321
|89
|41
|1
|%promjene
|19,97
|-34,52
|20,56
|-39,32
|9,76
|-56,00
Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 40 miliona KM, Republika Srpska 26 miliona KM i Distrikt Brčko 1,3 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.