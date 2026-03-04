Prihodi od indirektnih poreza u BiH porasli za 84 miliona KM u prva dva mjeseca 2026.

Jasmina Ibrahimović
poreska uprava, porez

Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca 2026. godine iznosili su 1 milijardu i 885 milion KM i veći su za 84 miliona KM ili 4,66 % u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 1 milijardu i 801 milion KM.

Uprava je u prva dva mjeseca 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 354 miliona KM.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca 2026. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 1 milijardu i 530 miliona KM, što je 7,11% više u odnosu na 2025. godinu.

PRIHODI PRIKUPLJENI U FEBRUARU 2026. GODINE

U februaru 2026. godine prikupljeno je nešto više od 1 (jedne) milijarde KM indirektnih poreza, što je za 79 miliona KM više u odnosu na februar 2025. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU – FEBRUARU 2026. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2026. godine raspoređen je iznos od 158 miliona KM. Sav višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa Jedinstvenog računa UIO dobila 834 miliona KM, Republika Srpska 467 miliona KM i Brčko distrikt 46 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za prva dva mjeseca 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-28.02.FBiHRSDB BiH
DoznačenoVanjski dugDoznačenoVanjski dugDoznačenoVanjski dug
(u mil. KM)(u mil. KM)(u mil. KM)
202668411038754450,44
202557016832189411
%promjene19,97-34,5220,56-39,329,76-56,00

 

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 40 miliona KM, Republika Srpska 26 miliona KM i Distrikt Brčko 1,3 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

pročitajte i ovo

BiH

Blagi rast prihoda od PDV-a otkriva dublji problem potrošnje u BiH

BiH

Prihodi od poreza: UIO BiH prikupila 885 miliona KM u januaru

Vijesti

UIO i Konzorcijum Logistika BiH: Dogovor o ubrzanju carinskih procedura

Istaknuto

EU podržava jačanje kapaciteta Uprave za indirektno oporezivanje

Magazin

Koliko dugo mladi mogu izdržati bez prihoda?

Istaknuto

Rast prihoda od indirektnih poreza u prvoj polovini 2025. godine

Istaknuto

Vlada FBiH odbila zahtjeve osam lokalnih zajednica, prodavnice i dalje zatvorene nedjeljom

Vijesti

Jačanje demokratskog nadzora: Misija OSCE-a i parlamentarna tijela razgovarali o reformi odbrane i sigurnosti

Magazin

Zašto vam reklame “pogode” misli: Slučajnost ili digitalno praćenje

Istaknuto

Nove rasprave o bolovanju: Da li će radnici u FBiH imati manje dana

Kultura

Enis Bešlagić deveti put pred Tuzlacima: “Da sam ja neko” u petak u BKC-u TK

Učitati više