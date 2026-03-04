Prihodi od indirektnih poreza u BiH porasli za 84 miliona KM u prva dva mjeseca 2026.

Prihodi od indirektnih poreza u prva dva mjeseca 2026. godine iznosili su 1 milijardu i 885 milion KM i veći su za 84 miliona KM ili 4,66 % u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 1 milijardu i 801 milion KM.

Uprava je u prva dva mjeseca 2026. godine izvršila povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 354 miliona KM.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u prva dva mjeseca 2026. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 1 milijardu i 530 miliona KM, što je 7,11% više u odnosu na 2025. godinu.

PRIHODI PRIKUPLJENI U FEBRUARU 2026. GODINE

U februaru 2026. godine prikupljeno je nešto više od 1 (jedne) milijarde KM indirektnih poreza, što je za 79 miliona KM više u odnosu na februar 2025. godine.

RASPODJELA PRIHODA U JANUARU – FEBRUARU 2026. GODINE

Za finansiranje državnih institucija u prva dva mjeseca 2026. godine raspoređen je iznos od 158 miliona KM. Sav višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je u entitetskim kasama i kod Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH sa Jedinstvenog računa UIO dobila 834 miliona KM, Republika Srpska 467 miliona KM i Brčko distrikt 46 miliona KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Brčko distriktu BiH sa pripadajućim vanjskim dugom za prva dva mjeseca 2026. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-28.02. FBiH RS DB BiH Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug Doznačeno Vanjski dug (u mil. KM) (u mil. KM) (u mil. KM) 2026 684 110 387 54 45 0,44 2025 570 168 321 89 41 1 %promjene 19,97 -34,52 20,56 -39,32 9,76 -56,00

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 40 miliona KM, Republika Srpska 26 miliona KM i Distrikt Brčko 1,3 milion KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.