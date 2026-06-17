Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 18.06.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama Kojšino, Borić, Džindić Mahala, Ludviga Kube u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

– u naseljima Trakilovići, Kovačevo Selo, Požarnica, Kovačica, Novakovići, Markovići, Drenov Do, Vujići, Ban Brdo, Horozovina, Savići, Jovanovići, Kukarići, Gajevi, Kolimer, Cviljevina i Čifluk u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

Grada Srebrenika:

-u naseljima Krušik, Lisovići, Brezik i dijelu naselja Podorašje (Ahmetovići) u vremenu od 08:30 do 15:00 sati,

– u naselju Cage Aletići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Cage Ćosići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Grada Živinice:

– u naseljima Šerići, Đulovići, Jablanica, Delići, Suha, Suljići,Suha Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići Dom, Pepići, Hodžići, Kadići, Priluk, Priluk Škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i Poljići u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

– u ulicama 1.ulica i Školska (početak ulice od kružnog toka) u vremenu od 08:00 do 12:00 sati.