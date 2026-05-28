Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 29.05.2026. godine (petak) na području Grada Tuzle:

– u ulicama Fra Stjepana Matijevića Solinjanina, Kojšino, Džindić Mahala, Ludviga Kube, Borić i Hamdije Pozderca u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u ulicama: Hadži Hasanage Pašića, Trg slobode, Zlatarska, Trg žrtava genocida u Srebrenici, Malkočeva, Solni trg, Kazandžijska i Baroku vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– u ulicama: 17. Septembra, Dr. Mustafe Mujbegovića, Dine Hasića, Vukovarska, 1. Marta, Jusufa i Mevle Jakupović u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.