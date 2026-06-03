Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 04.06.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Srebrenika:

– u naselju Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

– u naselju Brezik u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Grada Živinice u naselju Lučići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 05.06.2026. godine (petak) na području