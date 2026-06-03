Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 04.06.2026. godine (četvrtak) na području:
- Grada Srebrenika:
– u naselju Straža u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
– u naselju Brezik u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.
- Grada Živinice u naselju Lučići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
Dana 05.06.2026. godine (petak) na području
- Grada Srebrenika u naseljima: Brnjičani, Falešiči, Gornji Moranjci, Donji Čekanići i Gornji Čekanići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.