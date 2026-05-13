Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 14.05.2026. godine (četvrtak) na području Grada Živinica

– u naseljima Hodžići, Kadići, Priluk, Grablje, Klapići i Poljići u vremenu od 09:00 do 18:00 sati,

– u naseljima Barišić i Sjever u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.

Dana 15.05.2026. godine (petak) na području Grada Srebrenika u naseljima Ravnuše, Lipik i Okresanica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.