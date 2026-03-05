Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 06.03.2026. godine (petak) na području:
- Grada Tuzle:
– u ulicama Brđani i Gradovrška u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,
– u naselju Sepetari u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
- Grada Gradačca u naseljima: Šečići, Kikići, Karača, Požarike, Rajčanka, Vida, Srednjoškolski, Diren, Beberovača, Novalići, Stadion i Njiverica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Grada Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Grada Živinica u naseljima: Nevrenča, Fazlići, Savino Brdo i Medovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.