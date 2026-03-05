Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 06.03.2026. godine (petak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama Brđani i Gradovrška u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u naselju Sepetari u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.