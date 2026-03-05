Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK 

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 06.03.2026. godine (petak) na području:

 

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama Brđani i Gradovrška u vremenu od 08:30 do 13:00 sati,

– u naselju Sepetari u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

  1. Grada Gradačca u naseljima: Šečići, Kikići, Karača, Požarike, Rajčanka, Vida, Srednjoškolski, Diren, Beberovača, Novalići, Stadion i Njiverica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Grada Srebrenika u naseljima: Zubovo Brdo, Huremi i Mustafići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  3. Grada Živinica u naseljima: Nevrenča, Fazlići, Savino Brdo i Medovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Zašto se rade planska isključenja električne energije?

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Ravnopravnost žena temelj stabilnog društva: Hurtić govorio na konferenciji u Sarajevu

Vijesti

Iran lansirao balističke rakete „Koramšar-4“ prema Izraelu

Tuzla i TK

Akcija LIVE 1: Na području Tuzle oduzeta roba vrijedna oko 205.000 KM

Istaknuto

Cijene goriva rastu iz dana u dan: Predložene izmjene Zakona o akcizama u BiH

Tuzla i TK

Na gradilištima u Tuzli i Živinicama zatečen 41 strani radnik bez dozvole za rad

Učitati više