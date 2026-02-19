Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 20.02.2026. godine (petak) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u naselju Dokanj u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u ulici Uzeira Mehičića u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

  1. Općine Banovići u naseljima Podgorje i Bagremik u vremenu od 09.00 do 13:00 sati.
  2. Grada Srebrenika u naselju Podorašje u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  3. Grada Gradačca u naseljima: Lukavac Pašin, Kamberi Brdo, Donji Lukavac, Kamberi Škola, Toke, Alibašići, Jelevče Selo, Avramovina, Kamberi, Kamberi Centar, Ćuste, Grabov Gaj, Imširi, Gluhe, Mahmut Mahala, Mionica, Peštalići, Kerep Mlin, Kukuruzi i Porebrice u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 21.02.2026. godine (subota) na području:

  1. Grada Živinica:

– u naseljima: Đulovići, Suha, Suljići, Đize, Mukinovići, Bučik, Mladik, Nuhanovići, Šerići, Šerići dom, Pepići, Hođžići, Kadići, Priluk, Priluk škola, Grablje, Klapići, Priluk Jezero i  Poljići u vremenu od 08:30 do 09:30 i od 16:30 do 17:30 sati,

– u naseljima Delići i Jablanica u vremenu od 08:30 do 17:30 sati,

– u naselju Barički Gaj od 09:30 do 16:30 sati.

 

