ATP turnir u Adelaideu: Džumhur poražen nakon prekokreta

Kazahstanac Aleksander Ševčenko, 104. igrač ATP liste, izborio je plasman u osminu finala turnira u Adelaideu nakon što je danas u tri seta savladao bh. tenisera Damira Džumhura, koji je trenutno 66. na svijetu.

Duel je trajao dva sata i 28 minuta, a Ševčenko je slavio preokretom rezultatom 4:6, 6:4, 7:5.

Džumhur je u meč ušao odlično i odmah na startu napravio dva breaka na prva dva servis-gema protivnika, čime je stekao veliku prednost. Ševčenko je potom stabilizirao igru i vratio se u set, osvojivši dva breaka u šestom i osmom gemu za 4:4, ali je bh. teniser uzvratio u ključnom trenutku, oduzeo servis u devetom gemu i sačuvao prednost do kraja, pa je prvi set pripao Džumhuru.

U drugom setu viđena je slična slika, oba tenisera su rano razmijenila breakove i nakon šest gemova bilo je 3:3. Nastavak je donio sigurniji servis s obje strane, sve do desetog gema, kada je Džumhur napravio nekoliko grešaka, što je Ševčenko iskoristio, oduzeo servis i poravnao u setovima.

Treći set donio je najstabilniju igru na servisu, bez većih oscilacija, pa je odluka pala u samoj završnici. Džumhur je pri rezultatu 6:5 servirao da izbori tie-break, ali je Ševčenko napravio break i time zaključio meč u svoju korist.

U osmini finala turnira u Adelaideu Ševčenko će igrati protiv boljeg iz meča Ethan Quinn, Marton Fucsovics.